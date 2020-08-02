當年王海所駕駛的俄製米格-15比斯2249號機，曾在韓戰中擊落擊傷敵機9架。圖為該機以空軍文物參加第九屆珠海航展供人觀賞。（圖／新華社）

曾在韓戰中支援北韓對抗南韓與美軍的大陸空戰英雄、前解放軍空軍司令王海於8月2日上午去世，享年94歲。王海是大陸至今為止最著名的空戰英雄，在韓戰中曾擊落擊傷9架敵機。

據《澎湃新聞》報導，王海是山東威海人，1926年1月生，1945年9月加入中國共產黨，1946年6月參加解放軍。在抗美援朝空戰中，王海共擊落擊傷敵機9架，先後榮立過二等功、一等功、特等功，被空軍授予「一級戰鬥英雄」稱號。他所帶領的「王海大隊」，與美國空軍激戰80餘次，擊落擊傷敵機29架，榮立集體一等功。

在韓戰中擊落擊傷9架敵機的解放軍空戰英雄﹑原解放軍空軍司令王海，在紀念抗美援朝戰爭50周年中對觀眾介紹自己在戰爭期間的照片。（圖／新華社）

報導說，抗美援朝志願軍歸國後，王海先後任師長、副軍長、空軍司令部軍事訓練部第二部長、廣州軍區空軍司令員、空軍副司令員、空軍司令員等職，是十二、十三、十四屆中央委員，1988年9月被中央軍委授予空軍上將軍銜。

在北京的中國人民革命軍事博物館，至今仍陳列著一架繪有9顆紅星的米格-15殲擊機，就是王海當年駕駛過的功勳飛機。

(中時新聞網)