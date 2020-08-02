高雄市長補選僅剩下13天，在昨天那一場電視政見會24小時後，民進黨候選人陳其邁補選聲量大贏國民黨李眉蓁18%。值得注意的是，民眾黨吳益政的補選聲量竟從5%飆升至16%，增加11個百分點。為何會如此？是因當時大家聚焦在陳、李的表現，但在這之後，吳益政回到10%上下的網路聲量。

臉書粉專「聲量看政治」分析指出，高雄市長補選電視政見會後，約5個小時內的即時聲量，當時陳其邁58%大贏李眉蓁的37%、吳益政的5%；不過在24小時後，以12項聲量工具綜合評比，陳其邁仍以51%大贏李眉蓁的33%，吳益政竟飆升至16%。

值得關注的是，吳益政在電視政見會主打理想城市、大打環保牌，在政見會24小時後，他的補選聲量竟從5%飆升至16%，增加了11個百分點。

為何吳益政會飆升11個百分點？該粉專認為，在於即時聲量工具所測到的是，5個小時內網友在新聞社群中所關注的焦點，政見會上，大家相對聚焦在陳其邁和李眉蓁的表現，因此吳益政僅有5%的關注。不過長期來看，吳益政有10%上下，大約是吳益政自6月23日以來的網路聲量的平均值。

而若從6月23日40天的分析來看，陳其邁與李眉蓁在不計正負面的絕對總聲量上，仍勢均力敵，只是陳其邁正面聲量多、李眉蓁負面聲量多。

(中時新聞網)