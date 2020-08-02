台南市政府文化局擬指認「公英一街周邊街區」為特色街區，納入「府城歷史街區（緩衝區）」計畫。（李宜杰攝）

台南大同路2段公英1街周邊，早期為駐台美軍宿舍，由於此處保留多處半獨立式別墅、雙拼獨院式建築，為維護文化並振興周邊街區，台南市政府文化局擬指認「公英一街周邊街區」為特色街區，納入「府城歷史街區（緩衝區）」計畫。

文化局自2015年已陸續畫設鹽水、府城、新化歷史街區，其中府城歷史街區大多集中中西區、安平區、北區，為自蛋黃區擴大至蛋白區，文化局擬將鐵路以東的東區、北區、南區部分納入府城歷史街區緩衝區，輔導歷史建築改建再利用。

文化局表示，「公英一街周邊街區」聚落形成，可溯及美援時期，當時美軍在台南航空站北側，軍援、經援台灣，為解決美軍住宿問題，因此協助興建半獨立別墅，與台灣式建築迥然不同。

文化局也發現，位於大同路2段620巷，2側留存多棟美國宿舍痕跡，建築基地面積大，即使多處已遭改建，但仍留有前庭、紅磚造圍牆等美國建築風格。

而大同路2段640巷則留有建築較為完整的雙拼獨院式建築，建築高度介於1至3層樓高，寧靜街廓讓人有愜意感受。另，大同路2段449巷、403巷也留有多處雙拼獨院式建築，不少雖已改建成餐廳、民宿，但仍保留美國人生活過的文化紋理。

文化局指出，不同年代的歷史，也為城市空間留下多樣的故事，盼藉由「府城歷史街區（緩衝區）」計畫，發現過去鮮少被關注的美軍居住痕跡，同時呼籲各界協力維護歷史潛力空間。

(中時 )