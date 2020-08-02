馬來西亞砂勞越（Sarawak）近日發生一起可怕事件，一名14歲少年甘亞（Ricky Ganya）7月26日到烏魯巴拉威河撿螺，卻不幸被一隻4.7公尺的巨鱷當場拖下水，31日搜救團隊在事發地附近捕獲鱷魚，剖開牠的肚子後發現人體殘肢和衣服碎片。

根據馬來西亞《每日新聞》報導，7月26日甘亞在河邊和他的姑姑在撿螺，不料卻突然被巨鱷攻擊，當場直接被拖下水面，而姑姑全程目睹了這可怕的經過。

迅捷野生動物行動小組（SWAT）、砂勞越林業公司以及警方組成搜救團隊，31日上午9時15分左右在丹絨馬尼斯（Tanjung Manis）某河段利用雞誘捕到一隻鹹水鱷（Saltwater crocodile），立刻將牠帶往岸上，試圖蒐集更多證據。

隨後巨鱷的肚子在警察、受害者家屬和村民面前被剖開，砂勞越消防局副局長鍾齡喜（Tiong Ling Hii，音譯）發表聲明，表示鱷魚身長大約4.7公尺、寬1.7公尺，並在鱷魚的胃中發現衣服和人體某些部位的殘骸。且這隻鱷魚被捕獲的地點相當接近甘亞被攻擊的地方。相關單位綜合上述證據，推測鱷魚肚中的殘骸應該就是甘亞，然而家屬不願相信，仍要求繼續進行搜查行動。

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(中時新聞網)