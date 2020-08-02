樂天桃猿終結者陳禹勳昨日深夜貼文，暗指統一獅陳傑憲在二壘時偷暗號，引發網友廣大討論，今日賽前陳禹勳沒受訪，獅隊代總教練林岳平則再三澄清，球隊沒有偷暗號的行為，反誇陳禹勳快達成百救援，是聯盟近幾年最好的救援投手。

林岳平一聽到昨日陳禹勳的貼文事件，立刻回答球隊沒有偷暗號，「我們沒有在偷暗號，其他隊不曉得，但我們真的沒有！」陳傑憲擔任二壘跑者時，時不時有擺臂的動作，陳禹勳暗指是他破解猿隊投手要丟直球還是變化球，「可能有肢體動作讓對方懷疑，但我們確實沒有。」

昨日9局上半，陳禹勳被陳傑憲敲安後，潘武雄保送上壘，一、二壘有人的情況下，陳禹勳最後三振掉代打的張偉聖，桃猿以5比3贏球。不過卻在賽後引發偷暗號風波，林岳平認為，「如果他們輸球大可說我們偷暗號，但假使我們就算偷了暗號還是輸球，那就是他們厲害，因此不用探討當時是否有偷暗號的狀況。」

林岳平說各隊都有些小技巧，但獅隊訓練中沒有告知選手要輔助隊友，雖然這次陳傑憲的動作引發討論，不過並不認為需要過度解讀，「以後二壘跑者都要立正站好嗎？不用放大啦，最後他也也有守下，不影響比賽結果，不用太多解釋。」

陳禹勳目前累積99次救援成功，距離百救援只差1次，中職史上本土投手達成百救援的也僅有目前獅隊代總教練林岳平，他也不吝嗇誇獎陳禹勳，「他在近幾年是聯盟最好的救援投手，快達到百救援的成績了，代表他是很穩定的。」不過延續偷暗號風波，林岳平也說，如果陳禹勳認為他被偷暗號，但還能守下勝利，代表他真的有很好的條件。

(中時 )