配合南鐵地下化工程，鐵道局去年火速拆除南鐵沿線住戶，但由於空屋多，再加上豪雨致積水，導致周邊一度爆發登革熱危機。近日，鐵道局將擇期拆除東區3戶、北區2戶，去年協助防疫有成的東區區長陳勝楠表示，將移植去年經驗，超前部署防疫。

陳勝楠指出，去年南鐵沿線共拆了70餘戶，由於空屋多，再加上屋內容器、洗手台、臉盆尚未移除，導致病媒蚊孳生，周邊東門里、泉南里、大同里等一度爆發登革熱危機，致去年東區出現13例本土案例。

不過，陳勝楠並沒有輕忽，去年即邀集各單位磋商，將南鐵待拆屋內樓層板打洞，匯集雨水至1樓，再出動抽水機抽乾，並於地下室加裝紗門窗，同時移除屋內臉盆、洗手台等易積水容器。也因公私部門協力防疫有成，致登革熱疫情降溫，陳勝楠甚至受到中興大學昆蟲系教授杜武俊邀請，前往印尼分享鄰里防疫。

陳勝楠稱，目前每月都會召開登革熱防治會議，邀集鐵道局、衛生福利部疾病管制署及鄰里長，商討防疫對策。同時，針對南鐵沿線待拆戶，也將移植去年經驗，杜絕病媒蚊。陳勝楠也提出「阻隔線」想法，以鐵路為中心往外畫分區域依序投藥，避免胡亂噴藥，致蚊蟲產生抗藥性，降地滅蚊成效。

據台南市政府衛生局統計，目前南市登革熱境外移入共5例，尚無本土案例。由於夏季炎熱，有不定期降雨，雨後適合蚊蟲活動，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，全力杜絕登革熱。

(中時 )