在2008年12月，美國婦女康妮．卡普（Connie Culp）成為全球第四個、美國首位接受幾近全臉移植手術的案例，並且重獲新生。不過很遺憾的是，當初為她開刀的克里夫蘭診所1日發布消息，康妮在上月29日（周三）因為與移植手術無關的感染病發症過世，得年57歲。

康妮是世上迄今接受變臉手術的患者中，存活最久的一位。

該診所皮膚科暨整形外科主任帕培，當年參與康妮的22小時變臉手術，他在聲明中說，康妮是個「超乎尋常勇敢、有活力的女性，也啟發了許多人」。帕培表示，康妮是個了不起的先驅，她決定接受這項可能令人卻步的手術，對全人類來說是個福音。

命運多舛的康妮，2004年遭狠心的丈夫持獵槍轟中臉部，雖然僥倖未死，但臉因此嚴重受傷變形，鼻子、臉頰和上顎等部位全毀，失明，無法開口說話，且必須靠插管才能呼吸，變成小孩看到會嚇跑的沒鼻子怪物。

康妮之後在轉院到克里夫蘭診所後，陸續開了30次刀，醫師以她的肋骨代替臉頰骨，以大腿骨修復上顎，並進行多次植皮手術，但她仍無法自行呼吸，也不能吃固體食物。

到了2008年底，1位符合條件的女性過世，醫療團隊為康妮動變臉手術，臉部高達80％替換，包括肌肉、骨骼、神經、血液和血管。5個月後，重獲新生的康妮在世人面前露臉，嗅覺和味覺恢復，也能說話和微笑。

康妮在術後2年，與幫助她重拾人生的捐贈者安娜的家屬見面並致謝。她也自此成為倡議器捐的鬥士，發表演說談及自己的親身經驗。

(中時 )