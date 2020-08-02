民眾黨主席柯文哲今日於國立體育大學體育館所舉行的黨員大會表示，李登輝前總統這一生最偉大的貢獻，就是帶領台灣走向一條沒辦法回頭的民主之路。但是藍綠惡鬥導致國家空轉的情況下，我們必須展開「第二波的寧靜革命」。就是「建立共融社會、實踐國家治理。」

柯文哲指出，過去的民主前輩推翻了萬年國會，推動總統民選，建立台灣主體意識，這是台灣的第一波寧靜革命。但是現在的台灣，金權政治泛濫，財政紀律破壞，政治派系分贓，我們必須再次展開行動。

柯文哲指出，建立共融社會部分，民眾黨團要持續在立法院扮演示範的角色，只要符合台灣最大利益、人民最大福祉，民眾黨團在法案和議題上可與不同政黨、不同委員合作，以合作取代對抗。

柯文哲說，共融社會要透過溝通、對話來進行，這一次台北與上海的雙城論壇採取視訊方式進行，儘管有人抹紅、攻擊，但為了台灣人在大陸的生活，政府不應該因為意識形態而袖手旁觀。有溝通才有善意，有善意才有更多的交流，也才能創造台灣在國際上的彈性空間。

柯文哲表示，實踐國家治理的重要，是因當今政府效能不彰，財政紀律低落，文官體系崩壞。而民眾黨將會透過國會參政，把關預算，推動憲改，處理居住正義、礦業法，深化台灣民主。

柯文哲指出，未來會持續培養人才，從各級民意代表、鄉鎮市長，到縣市首長，要讓清廉、勤政、愛民、愛鄉土的理念，可以推翻黑金、派系、意識形態壟斷的台灣政治，這就是民眾黨發展的目標。

(中時 )