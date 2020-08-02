雲林縣老戲院拚轉型，北港鎮振興戲院化身藝文展演場域。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮早年有4家戲院，隨著時代變遷均已停業，其中振興戲院由地方糕餅業者接手後，結合賣場轉型為藝文展演場域，不定期舉辦音樂會、畫展，付予老戲院新生命，成為地方特色景點，吸引不少網紅前去打卡。

位於北港鎮中山路尾的振興戲院，1954年正式啟用，巴洛克式建築別具風格，當時電影是民眾主要娛樂之一，每天人山人海，戲院外攤販林立，繁華一時，後來電視、錄影帶逐漸普遍，振興戲院於1970年結束營業，閒置多年。

北港日興堂餅鋪負責人郭獻玉2005年買下振興戲院重新整修，保留戲院的高挑空間，打造成藝文展演場域與特色糕餅店，同時提供遊客旅遊資訊，啟用後經常有地方社團在此舉辦活動，藝文工作者暱稱為「振興藝院」。

地方文史工作者黃水水表示，早年電視尚未普及，看電影是民眾最主要的休閒娛樂，北港鎮為雲林沿海五穀雜糧集散地，商業鼎盛，鎮內4家戲院大復、北港、振興、國宮生意興隆，如今只剩振興、大復2家成功活化，另2家則淹沒在歷史洪流中。

振興戲院占地近百坪，內部木質結構經強化後保留戲院原貌，上下樓層的觀賞台極為特殊，顯示早期電影的繁盛時期，當時電影院都是大廳制，可容納4、500人，與目前不到百人的小廳制明顯不同。

黃水水說振興戲苑為非營利場所，主要是推動在地藝文風氣與保存舊有歷史建物，讓更多人了解古笨港早期的繁華、見證戲院文化走過的歲月痕跡。

(中時 )