上海市電影局方面透露「上海觀影惠民季」將在8月3日至10月31日間展開。活動期間，每天10點開始，觀眾登錄淘票票或貓眼APP購買上海地區電影院電影票，每張票可享受「立補10元」（人民幣，下同）優惠，線上支付時當即扣減。

據中新網報導，該活動為期3個月，使用同一手機號用戶，每月在每個平台可以購買4張補貼票，每購一張票補貼10元。整個活動期間預計可補貼320萬張次。

觀察近期上海電影平均票價為30元左右，補貼10元後，觀眾花約20元就能看一場電影，通過對購票觀眾實施精準補貼來促進電影消費，助力電影行業盡快恢復正軌。

此次活動由中共上海市委宣傳部、上海市電影局統籌安排1600萬元專項資金，淘票票和貓眼兩大票務平台配套出資1600萬元，共計3200萬元用於影院複業後的電影優惠票補貼。

此外，上海市電影局也進一步影院實施資金扶持。今年7月為減小疫情對影院造成的衝擊，上海市電影局從國家電影事業發展專項資金中安排1753萬元對影院進行紓困，共有345家影院受益。

(旺報 )