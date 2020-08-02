雲林縣政府舉辦海洋音樂祭系列活動，活化四湖鄉三條崙海水浴場。（張朝欣攝）

雲林縣政府為重現四湖鄉三條崙海水浴場榮景，規畫「雲林海洋音樂祭」系列活動，2日進行海灘音樂派對等活動，三條崙海水浴場已有1甲子以上歷史，沈寂多年後再出發，未來將發展風箏衝浪等水上活動，帶動雲林沿海觀光發展。

雲林縣政府與交通部雲嘉南濱海國家風景區管理處、林務局、四湖鄉公所，近年來共同整建三條崙海水浴場，期盼讓三條崙海水浴場找回昔日風華，2日「雲林海洋音樂祭」系列活動為三條崙活化起手式，吸引上千名民眾造訪，熱鬧非凡。

縣文化觀光處副處長陳美燕表示，海洋音樂祭音樂派對請來眾多樂團帶動現場氣氛，很多年輕人聞風而來同樂，還有親水區、戲沙區，非常適合親子同遊，本月8、9日還有活動，歡迎民眾一起來體驗雲林海岸之美。

四湖鄉長蘇國瓏說，三條崙海水浴場保留原始防風林林貌、生態豐富，可做為露營、度假園地，早年國內遊樂區不多，每年暑假期間，海水浴場人聲鼎沸，但因大環境改變繁華漸褪，希望藉由「雲林海洋音樂祭」，讓民眾重溫早年回憶。

雲林縣政府指出，夏天到三條崙海水浴場戲水，是早年雲林縣民的共同回憶，此次地方政府與中央合作開發，並規畫與周邊的宜梧滯洪池、成龍溼地串聯，將是雲林沿海發展觀光休閒產業的最佳契機。

(中時 )