2020經典南陶展即日起在台南市將軍區方圓美術館登場。（南陶會提供／莊曜聰台南傳真）

民國70年代由陶藝家吳燧木號召同好成立的陶藝團隊「南陶會」，迄今已經有30多年歷史，是台南地區第一個陶藝團隊，持續推廣陶藝並對外交流發展，目前已有140位成員，這次特別精選64位創作者作品，即日起到31日在將軍區方圓美術館展出。

南陶會成員包括專業作陶、推休後投入陶藝創作以及對陶藝有興趣的各界人士組成，以手拉坏創作、徒手捏塑、特殊技法或各種窯燒方式來創作陶藝作品，並藉由彼此間的交流切磋、精進陶藝技法與作品水準。

南陶會成員、退休校長王國雄表示，南陶會多年來積極推廣陶藝，讓市民有更多接觸陶藝、親近藝術的機會，目前學陶、玩陶的人口也逐漸在增加當中，透過陶藝作品的展覽，也能提升民眾對陶藝或相關工藝品的鑑賞層次。

今年度的經典南陶展即日起在台南市將軍區方圓美術館登場，展覽時間為期1個月，9 日將配合陶燒茶具舉行茶藝講座，請來台灣茶文化協會理事長盧敏華擔任講師，當天將有3場茶席饗宴，結合陶藝與茶道，歡迎民眾前來參觀。

(中時 )