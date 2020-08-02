氣象局表示，今年第4號颱風「哈格比」今(2)日晚間到明(3)日清晨最接近台灣時間，其風暴圈正逐漸朝台灣東北部海面前接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，預計有增強趨勢，颱風外圍環流將開始為北部及東北部帶來大雨及豪雨等級降雨，加上明天西南風水氣北上，西半部尤其高屏一帶有大雨或豪雨等級降雨發生機率。

「哈格比」颱風目前中心位置在北緯23.3度，東經124.5度，即在花蓮的東南東方約310公里之海面上，以每小時17轉20公里速度，向西北轉北北西進行，近中心最大風速每秒20公尺(約每小時72公里)，相當於8級風預計在明天傍晚17時將位於台北的北北東方約190公里海面上。

氣象局表示，隨著「哈格比」持續接近，今夜明晨是雨勢最明顯的時候，目前強度仍為輕度颱風，仍有增強空間，外圍雲系已開始影響北部及東半部陸地，晚上隨著颱風接近，颱風外圍環流將開始為北部及東北部帶來大雨及豪雨等級降雨，加上明天西南風水氣北上，伴隨午後熱力作用，西半部尤其高屏一帶有大雨或豪雨等級降雨發生機率。

至於是否於晚間發布陸警，氣象局表示還得整合各樣颱風預報及路徑模擬等資料，預報路徑顯示明天傍晚左右會從北北東方掠過，預計會在浙江一帶登陸。氣象局也強調颱風路徑預報有不確定性，需要滾動式的觀察。

目前基隆北海岸、西南部、東半部、恆春半島沿海、離島如澎湖、馬祖等已有長浪發生，鵝鑾鼻沿岸浪高已達2米以上，海面上航行作業船隻應嚴加戒備。

(中時 )