報復性出遊，雪見遊憩區每逢假日車位1位難求，雪管處提出短中長期計畫，盼解決停車問題。（雪管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

當雪見遊憩區車位已滿時，出入口將進行車輛進出管制，請民眾配合。（雪管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

炎炎夏日碰上報復性出遊，雪霸國家公園雪見遊憩區每逢假日人潮滿滿，停車場更是1位難求，雪管處因此進行管制措施，並計畫短、中、長期改善雪見停車及交通接駁等服務，副處長林文和表示，因假日遊客眾多，若車位達8成滿，雪管處會委託電信業者發簡訊提醒遊客，全滿則採車輛一進一出管制。

台灣疫情相較國外緩和，加上夏季高溫炎熱，民眾喜愛往高海拔山區遊憩，雪見遊憩區海拔約1000多公尺，較平地涼爽許多，且設有步道成為親子共遊的最佳去處，雪管處指出，原本雪見僅規畫8、90個停車位，但因應報復性出遊人潮，開闢臨時空間現有120多個免費停車位，假日總是爆滿。

雪管處副處長林文和指出，因應假日停車位滿額，雪管處實施管制措施，短期之內，若雪見遊憩區停車位已達8成滿，會委託電信業者發細胞簡訊提醒遊客，車位全滿則由管理站同仁勸導，採取車輛「一進一出」管制，另外在出入口設置「車位已滿」看板，建議民眾更改旅遊行程，並在官網即時周知。

林文和表示，未來思考多元化疏導措施，不排除再找空地增加停車空間，另外，雪見鄰近司馬線林道，團車多，但林道僅9人座以下車輛可進出，多數遊客會搭乘9人座廂型車進入，因此雪管處也希望與業者建立line群組，可即時通知團巴業主交通狀況，請不要再上山。

林文和說，中期計畫曾提出收停車費「以價制量」，但停車場業者評估雪見地區交通不便、停車空間有限等，成本效益考量，不樂意來這邊投資，因此長期計畫希望能打造「轉運站」，如同陽明山國家公園於花季等定期時間，禁止車輛進入，遊客只能到轉運站改乘接駁車上山。

不過他也提到，雪見目前停車位不足，或許是疫情效應或天氣關係的「短期現象」，還得觀察冬季有沒有如此熱門，需不需要增設停車位等，雪管處會再評估。

(中時 )