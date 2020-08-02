來自苗栗「南庄翔飛獅鼓陣花火戰鼓隊」的造型獨特，吸引眾人目光。（羅亦晽攝）

已舉辦23年頭客庄12大節慶之一「客鼓鳴心—鼓王爭霸戰」，今日上午於花蓮縣瑞穗鄉富源國小展開，集結全台各界好手齊聚一堂；今年受疫情影響，參賽人數較往年少，共計24隊齊聚尬鼓，最後由吉安鄉抱得冠軍寶座及高達5萬元的獎金。

縣府客家事務處長彭偉族表示，今年是第23年舉辦鼓王爭霸戰，也是今年第一個全台最大的客家盛事，秉承客家精神為主，鼓技競賽內容為副；瑞穗鄉因具濃厚的客家文化特色，是縣內重要觀光地區，所以選擇在這裡舉辦這場盛事。

彭偉族說，今年2月受疫情影響，來自全台各地參賽隊伍今年共24隊報名參賽，較不如以往；自從疫情趨緩後，花蓮出現報復性旅遊潮，大量遊客前來觀賽，且吉安鄉長游淑貞也親自帶隊參賽，替活動增加許多亮點。

活動現場滿佈全台各地好手，來自苗栗「南庄翔飛獅鼓陣花火戰鼓隊」的造型最為獨特，團長劉乾鑑帶領團員著用客家花色傳統服飾，和三太子在鼓聲下，以陣頭結合戲劇的方式，描述客家的傳統民間故事。

劉乾鑑說，因花縣府的支持與贊助下，今年由老隊員帶領國小、國中成員參與這場賽事，讓這些小孩有機會認識不同縣市的客家文化，體驗不一樣的暑假。

歷經一天的激烈賽況，「2020客鼓鳴心鼓王爭霸戰」，最後由吉安鄉長游淑貞親自掌旗帶領的「吉鼓安康隊」，抱回冠軍寶座。

(中時 )