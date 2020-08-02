第4號颱風輕颱哈格比（HAGUPIT ），目前位置在花蓮的東南東方約310公里海面上，中心氣壓為998百帕，以每小時17轉20公里速度，近中心最大風速每秒 20 公尺向西北轉北北西進行。（氣象局）

根據氣象局資訊，第4號颱風輕颱哈格比（HAGUPIT ），目前位置在花蓮的東南東方約310公里海面上，中心氣壓為998百帕，以每小時17轉20公里速度，近中心最大風速每秒 20 公尺向西北轉北北西進行。氣象局也在今晨5時30分發布海上颱風警報。氣象職人吳聖宇指出，入夜後至明（3日）中午前暴風圈會最接近台灣東北角，受到外圍環流影響，全台都有局部雨勢出現。

吳聖宇指出，哈格比颱風目前位在台灣以東，依最新的預報資料，仍將繼續朝台灣東北方海面移動，預估明天天亮前到中午前後將通過台灣東北方海面，暴風圈邊緣大致將掠過東北部近海，最為接近台灣。氣象局指出，未來24小時內不排除發布路警，不過吳聖宇研判，哈格比結構仍在調整，還有較大不確定性，應該不致於發布陸上颱風警報。

但受哈格比外圍環流影響，吳聖宇表示，北部、東北部陸續會出現短暫陣雨，尤其在入夜後降雨會趨於明顯，沿海風力增強。午夜過後到明中午前後，北台灣受颱風外圍環流影響程度最大，能感覺到陣雨及強陣風。直到下午至傍晚後，颱風北上逐漸遠離，北台灣的風雨將趨於緩和。

在背風面的中南部部分，目前有較旺盛的熱對流雷雨發展，氣象局也發布豪雨特報，吳聖宇認為入夜後對流就會趨緩。不過明哈格比颱風北上，偏南風將漸增強並帶來水氣，預估到後天（4日）上午，中南部、東南部要注意有局部較大雨勢出現機會。

吳聖宇表示，周三（5日）高壓增強，台灣又將恢復正常的夏季型午後雷雨天氣型態，可持續一段時間，南邊熱帶海面將暫時恢復平靜。

(中時新聞網)