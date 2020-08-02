西班牙和荷蘭的水貂繁殖場爆發新冠病毒，使得不得不殺死100萬隻水貂。如此慘痛的教訓，科學家們正在研究這些動物是如何被感染的。

美聯社報導，去年年底，新冠病毒在中國大陸首次爆發，最初的傳播動物可能是蝙蝠，後來有經歷一些中間宿主，之後傳播到人身上，並引發人傳人感染。目前傳播途徑仍不完全清楚，不過新的問題接踵而來，有些動物，包括貓、老虎和狗，會被人類所感染，然後在動物間傳播。目前則還沒有記錄表明，再從動物傳播回人類的案例。

儘管官員們不確定，但是荷蘭和西班牙水貂農場，病毒的暴發很可能不是原本認為的流浪動物，而是始於受病毒感染的工人。

西班牙農業和環境部區域負責人歐羅納(Joaquín Olona)說，感染出現在La Puebla de Valverde附近的水貂農場，這是一個有500人的村莊。在爆發發，14名僱員中有7名發現病毒測試呈陽性。

在西班牙東北部亞拉岡(Aragón )地區的農場，超過9.2萬隻水貂被殺死，因為大約9成的水貂被感染。

荷蘭爆發感染後，瓦格寧根大學研究學院的病毒研究獸醫學教授溫姆‧馮‧波爾（Wim van der Poel）確定，動物體內的病毒株，與人類中傳播的病毒株相似。

病毒專家說：「我們認為有可能再次將其傳播給人們。至少月有2名農場工人可能被動物感染。」

世界衛生組織WHO以及在巴黎世界動物衛生組織，都在研究新冠病毒在動物和人之間的傳播的情況。世衛組織指出，在水貂育種場的傳播可能是雙向的，但是目前證據還不足。

儘管科學家認為該病毒起源於蝙蝠，但在感染人類之前，它可能通過了另一種動物當中間宿主，有一種說法是穿山甲，但目前仍無法確定。世衛組織團隊目前正在中國大陸調查。

據荷蘭消費品安全局稱，有疫情的26個荷蘭水貂農場，超過110萬隻水貂被殺死。政府週四宣布，第27個農場的貂皮也被感染，將被殺死。荷蘭裘皮養殖者聯合會主席維姆·弗哈根（Wim Verhagen）表示，荷蘭擁有約160個水貂養殖場，是僅次於丹麥，中國和波蘭的世界第四大裘皮生產國。

中國大陸是全球貂皮消費市場佔了三分之一，而美國尚未報告其他農場的貂皮或動物中，有任何新冠病毒爆發。

(中時新聞網)