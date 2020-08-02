台北市西門町獅子林商業大樓，2日傍晚傳出電梯維修工人遭夾死在地下1、2樓的電梯井內，身體當場被夾斷，清潔人員發現時嚇得尖叫報案，但已明顯死亡，全案由警方會同相關單位調查。

死亡的66歲游姓男子今天下午3時至獅子林大樓維修電梯，在電梯井內施做機械時，不知何故遭電梯重壓而死，直到5時許，1名清潔婦人才在地下1、2樓的電梯井發現早已血肉模糊的案發現場，報案也為時已晚。

適逢假日，西門町逛街人潮眾，警消前往救援並封鎖現場，引起民眾議論紛紛。

(中時新聞網)