西門町獅子林大樓「電梯殺人」 工人軀體慘被夾斷 18:252020/08/02 中時新聞網 林俊翰 、中國時報、 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方會同相關單位在現場調查。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市西門町獅子林商業大樓，2日傍晚傳出電梯維修工人遭夾死在地下1、2樓的電梯井內，身體當場被夾斷，清潔人員發現時嚇得尖叫報案，但已明顯死亡，全案由警方會同相關單位調查。 死亡的66歲游姓男子今天下午3時至獅子林大樓維修電梯，在電梯井內施做機械時，不知何故遭電梯重壓而死，直到5時許，1名清潔婦人才在地下1、2樓的電梯井發現早已血肉模糊的案發現場，報案也為時已晚。 適逢假日，西門町逛街人潮眾，警消前往救援並封鎖現場，引起民眾議論紛紛。 (中時新聞網) #電梯 #夾死 #到場 #維修工人 #萬華 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬華交通分隊長深夜與女姓友人密會 分局：行為不妥將議處 17:032020/07/30 社會 民眾黨黨員大會委託書恐比到場人數多？內政部：不符民主精神 22:382020/07/31 政治 中國國際電梯展覽會 8／18上海登場 04:102020/08/01 全球財經 社會熱門新聞 豪氣租飯店房間1年 行為詭異警破門驚見滿屋寶藏 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 李登輝病逝傳鞭炮聲 竟是有人在「慶祝」 - 社會 清秀女大生可可西里散心失蹤 高寒缺氧無人區找到遺骨 - 社會 情侶大白天「性致」來 竟在火車月台上演「活塞」運動 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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