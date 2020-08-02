「公寓產品買一套少一套，以後再也沒有公寓了。」8月1日上午，深圳龍華區新盤的銷售人員正忙著給客戶發訊息，配上的是現場成功認購公寓的影片。類似畫面在近幾天的深圳，無論是開發商，還是仲介，這樣卯著勁推銷公寓的場景隨處可見。

觀察公寓市場突然熱鬧的背後，是7月31日由深圳市規劃和自然資源局、深圳市住房建設局發佈的《關於停止商務公寓審批的通知》，在全市範圍（含深汕特別合作區）停止新的商務公寓專案的規劃審批和用地出讓方案審批。這也是短短兩年內，深圳監管層向商務公寓祭出的第三把「利劍」。

據《經濟觀察報》報導，該《通知》出來後，深圳城市中心區現在基本都要依賴城市更新來騰挪空間，這說明未來城市更新項目中商業用地比例可能會減少，宅地比例可能增加。對於開發商來講，參與城市更新的活躍度和積極性或許會因此提升。

也有港股上市房企舊改負責人表示，未來在城市更新中，住宅比例提高是必然的，不過更多會以人才房或者保障房形式來增加。這也是倒逼開發商未來在就該中走改造人才房或保障房這條路，畢竟如果不往這個途徑走，城市更新項目的手續辦理相對比較困難。

(旺報 )