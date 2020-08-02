前總統李登輝7月30日病逝於台北榮總，台北市長柯文哲日前則是在第一時間在臉書PO文，放上了一張李登輝的倦容照片，引發部分網友質疑批評。對此，台北市長夫人陳佩琪昨在臉書稱這些言論太離譜，而今(2)日她發文從神經醫學的角度分析，為何會出現這種現象。

陳佩琪在臉書上表示，「秀完廚藝，上網看新聞，難得看到有人關心我的臉書，拿這個問先生，忍不住手癢再秀筆下功力…」，並回憶起小時候的作文課，以及當醫生時因需要上台present case或發表想法，逐漸鍛鍊出好口條和寫作功力。

接著，陳佩琪指出，昨天很多人都勸她別跟酸民生氣，但她並沒有生氣，也不會去告人，只是剛好看到一些有趣的酸言酸語，又恰巧有空，手癢就會回個幾句。

至於為何不會想告人，陳佩琪說，她是學神經的，並分析，在general population中，終究會有一定比例的人具有某種人格特質，他們言語偏頗，會用低端的酸言酸語羞辱別人，像昨天有網民批評柯文哲PO出和李前總統的合照，是「故意PO出李前總統的生病倦容」、「凸顯自己在鏡頭上的主位」，這種奇異幻想文，已經到了醫學上所謂的 hallucination 等級了，雖然她可以諒解人類社會會有一定比例的這種人， 但是…

最後，陳佩琪呼籲媒體，對網友的酸言酸語，應該要有一定的判斷力，什麼是合理的評論，什麼是hallucination出來的幻想文，判斷清楚了再寫成新聞。

(中時新聞網)