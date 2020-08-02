參加國泰NBA 3x高雄預賽的全體球員合影留念。(國泰金控提供)

專為全台大專好手打造的三對三籃球夢想舞台「國泰NBA 3x」，2日移師高雄進行南區預賽，競爭本屆最後男、女各3張全台總決賽門票。最終男子組由「美芝堡早餐店」、「平均150」和「洹藝科技」脫穎而出；女子組則是「我不知道啦」、「高雄餐旅大學A」和「美芝堡早餐店」晉級。

高中男子組則由三民家商和高苑工商大獲全勝，A、B隊皆拿下全台總決賽的門票。三民家商謝玉娟教練、青年高中鄧安誠教練也在結束一連串盃賽後，親自到場督軍。小娟姐表示，「國泰NBA 3x用心舉辦比賽，贊助商也願意將資源投入在籃球上，我們球隊當然也很樂意共襄盛舉。」

三民家商在謝玉娟親上火線指導下，最終不負眾望，A、B隊都勝出晉級決賽。曾一度因違反隊規退隊的蒲國倫，改過自新後得到教練原諒，球技和品行都大幅進步，今年加入義守大學，續跟謝玉娟打球。蒲國倫說，「升上UBA之後面臨轉型問題，從中鋒改打前鋒，首要目標就是把身體變得更強壯，還有運球與外線能力也必須加強。」

由台南嘉南藥理大學女籃校隊組成的「我不知道啦」在決賽9比7險勝「古惑仔吃蚵仔煎」。隊長蔡詠婷已連續3年參賽，還曾拿下亞軍。她透露，「去年內線有強力中鋒坐陣，所以打較多的陣地戰；今年我們陣容稍有變動，主打切入和外線，但目標一樣是冠軍。」

國泰NBA 3x經過1個多月的預賽，終於決定了晉級全台總決賽的隊伍名單，這些頂尖球隊將於8月22日至23日前進信義區香堤廣場進行最終決戰，「一般組」男、女冠軍隊伍，每隊皆可獲得歷屆最高獎金新台幣8萬元，再加上4萬元NBA Store商品電子券，鼓勵年輕選手勇敢追夢，挑戰夢想。

(中時 )