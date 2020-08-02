北檢偵辦立委集體收賄案聲押太流公司前負責人李恆隆、「中間人」郭克銘以及現任立委等10人，台北地院分2組法官進行羈押庭，其中關鍵被告李恆隆3點半開始，進行到6點結束。北院表示，待訊問其他被告後，3日下午2點再開羈押庭，李恆隆暫押候審室。

李恆隆的委任律師杜英達表示，李換腎後每天要服用抗排斥藥物2次，今早已由律師代為轉交藥物，庭後杜表示，他交給多人金錢，均以支票付款有記帳，「應該不會有人這麼笨」，意指將賄賂金錢紀錄下來。

北院羈押庭另一組，真對靈骨塔業者涉嫌行賄立委，變更陽明山國家公園轄內的土地，下午4點半召開羈押庭，先訊問立委趙正宇，其中，因行賄罪涉案的公關公司總經理郭克銘，2案均列被告，現正訊問中。

辯護人稱，李恆隆、蘇震清今年往來是「借貸」關係，在檢察官搜索的帳冊內有記帳，支付上千萬金錢而沒有隱匿賄款，所以真的是借貸，並非賄款。

(中時 )