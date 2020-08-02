《日月潭是一個水泥盒》，帶觀眾從台北迪化汙水處理廠，深入城市經常被忽略的地帶。（台北藝術節提供）

《日月潭是一個水泥盒》作品裡包含裝置、電影、現場音樂演奏，以及觀眾參與。（台北藝術節提供）

藝術家張欣錄製姑婆芋、榕樹等植物聲音，並播放給觀眾聽，看似安靜的植物，其實對環境變化十分敏感。（台北藝術節提供）

在疫情間，就算沒有被隔離，人與人之間都有無形邊界。藝術家林亭君、張欣和利安．摩根觀察疫情帶給世界的改變，合力打造作品《日月潭是一個水泥盒》，帶觀眾從台北迪化汙水處理廠，走進台北試演場，最後進到一座人工打造的植物溫室，聆聽預先錄製的植物聲音，以及現場演奏音樂，在音樂裡沉澱自我，並藉此想像未來世界的可能性。

林亭君表示，這波疫情，讓人類更明白自己和環境的關係，但當在外在世界無法控制時，回到內心、整理自己，反而變得重要，汙水處理廠，就像是內心那些平常堆積了許多垃圾的角落，「汙水處理廠負責處理整座城市的廢棄物，經常被忽略，甚至被討厭，但卻無比重要，觀眾進到廠內，會感覺到很悶、很臭，並聽見搖晃整座城市汙水的聲音，有如觸碰每個人的內心深處。」

張欣表示，汙水處理廠的上方是一座美輪美奐的公園，「是人工的自然造景，底下是必須的廢棄物循環處理場，這些都是現代人生活裡的需要，人們需要公園，即使是人工打造的綠意。」

張欣說，觀眾的回應，更說明了汙水處理廠的重要性，「有名觀眾是獸醫，他告訴我們，所有動植物發生病媒感染時，要做區域性了解時，從汙水處理廠檢測是最直接快速的方式。」

《日月潭是一個水泥盒》的演出地點不在日月潭，卻取名為日月潭，張欣表示，作品名來自之前經過的一個會議室，名為日月潭，「這其實很有趣，明明是水泥建築，但冠上一個自然景觀的地名，大自然在這裡成為一種想像，抽象的需求。」

利安．摩根來自加拿大，他在作品裡擔任能控制植物生長的燈光裝置設計，他表示，疫情改變人們的生活節奏，「有個統計顯示，美國、加拿大人在家隔離，透過網路購買物資，現在也買了很多園藝用品，說明人對和大自然之間的連結與需求，仍是密不可分。」

(中時 )