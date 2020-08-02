采子今舉辦「采子喃喃」生日音樂會，黃偉晉站台力挺。（羅永銘攝）

邱鋒澤旗下創作女歌手采子，今在Legacy舉辦《采子喃喃生日音樂會》，狼人殺好友黃偉晉擔任嘉賓合唱〈前任〉，采子表示，喜歡個性很真、待人處事成熟的人，「我的菜是像偉晉這種，但我不是他的菜」。黃偉晉則打槍說：「她太小了，我把她當妹妹看。」而謝和弦煞到采子，今自行買票、鮮花到場，甚至當眾下跪獻花，女友莉婭也同行。

22歲的采子，在IG的演唱影片獲邱鋒澤賞識而簽約，她首次開唱緊張到失眠，被問到有沒有幫她打氣？黃偉晉說：「沒有，我是不是很爛？」但表示知道她養了8隻狗，而送寵物用品給她當作生日禮物。她的老闆邱鋒澤沒送禮，還讓她自行治裝，她今身穿在淘寶買的500元便宜洋裝，不覺得委曲，反而很謝謝老闆讓她有服裝自主權。

謝和弦今買票到演唱會現場，向采子單膝下跪獻花。（羅永銘攝）

演唱會上，除了黃偉晉，邱鋒澤、小賴、文慧如接力上台助陣，謝和弦帶著玫瑰花與女友高調到場，更成為一大焦點。謝和弦很欣賞采子，不但為她寫歌〈雲采子〉，還為他在右眉刺青了一朵雲、脖子上刺青翅膀，因為采子的Logo是一朵雲、她演唱〈路過人間〉時身後螢幕有翅膀。謝和弦此舉不擔心女友吃醋，他表示女友是很大方的人。而采子則說，兩人在校園遇到過一次，沒有私下約出去，「很謝謝他支持，希望他健康開心。」

謝和弦為采子在右眉刺青了一朵雲。（羅永銘攝）

謝和弦今買票支持采子演唱會，女友莉婭也同行。（羅永銘攝）

(中時 )