高雄科工館南館外廣場2日熱鬧滾滾，擠滿前來體驗「兒童幸福水樂園」大型氣墊遊具的親子。（洪浩軒攝）

高市議員黃柏霖（左）與何爺爺（右）在高雄科工館舉辦「兒童幸福水樂園」，要讓親子在20座大型氣墊遊具的伴隨下盡情吶喊、釋放所有壓力，給孩子在暑假期間難忘的回憶。（洪浩軒攝）

炎炎夏日玩水是孩子們最喜歡不過的樂趣，國內知名的何爺爺跳跳屋聯合高市議員黃柏霖在高雄科工館舉辦「兒童幸福水樂園」，要讓親子在20座大型氣墊遊具的伴隨下盡情吶喊、釋放所有壓力，給孩子在暑假期間難忘的回憶。

科工館南館2日熱鬧滾滾，南館外廣場擠滿前來體驗大型氣墊遊具的親子，看著孩子們一步步爬上4層樓高的氣墊滑水道，再屏氣凝神一鼓作氣快速滑下，孩子們的笑容，讓家長們相當欣慰，到場遊玩的親子超過3000人，還有許多親子得知活動消息後，特地從外縣市前來朝聖。

20座大型氣墊遊具的供應者何爺爺表示，自己曾是旅美企業家，當時見到國外有許多類似的遊樂設施，但台灣卻不流行，於是自掏腰包從美國進口各種遊樂器具，並無償到各個校園、廣場做公益，想讓孩子藉由玩樂擁有一段快樂的童年，每次看到孩子們從高空滑下的笑容都讓他無比感動，如今看到那麼多孩子從中得到快樂，覺得再辛苦都值得。

黃柏霖表示，何爺爺跳跳屋在國內相當知名，他花了3000多萬買下各式器材，到各個學校做公益，令他相當敬佩，所以他決定與何爺爺配合，在科工館打造一座「兒童幸福水樂園」，要讓更多孩子體驗到從高處滑下的快感，並創造一段童年最美的回憶。

黃柏霖指出，他在孩子玩樂的過程中，發現小孩突破自我、鼓起勇氣從高處勇敢滑下，這也是讓孩子們在玩樂中學習探索，此外，也讓他回想起以往父母帶他玩樂的時光，看著每個孩子臉上充滿笑容，並且雀躍地與家長們分享玩樂的點滴，無形中增進了親子間的感情，這就是教育最令人動容之處。

(中時 )