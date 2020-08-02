雙龍瀑布七彩吊橋，新增座椅讓遊客歇息。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

台灣疫情趨緩，國內旅遊升溫，遊客湧入南投縣各風景區，業者大發利市，日月潭、溪頭及清境風景區旅宿，住宿率平均達8成，假日幾乎客滿；新興景點信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，連同預約購票，已經接近10萬張！

南投縣政府觀光處長陳志賢指出，這一波旅遊人潮，由清境風景區拔得頭籌，旅宿業平日住宿率達8成，假日則達95％；日月潭平日7成，假日也達到95％；溪頭平日約7成，假日住宿率有9成。

日月潭風光明媚，更是歷久彌新的風景區，吸引大批遊客造訪，水社、玄光寺和伊達邵遊人如織，再度出現許久未見的榮景，潭面上遊艇穿梭，碼頭大排長龍，甚至傳出遊艇超載爭議，更凸顯經過新冠肺炎疫情，封閉超過半年之後，遊客回來了！

由於近來屢屢出現高溫，森林蓊鬱的溪頭和高海拔的清境風景區，因為氣候涼爽，也吸引避暑人潮，假日時，單日遊客數突破6000人，也造成合歡山景觀公路、延溪公路大塞車的情況。

雙龍瀑布七彩吊橋，今年6月20日才開幕，由於實施總量管制，每日限制入園人數1500人，遇到假日時都是滿額，開幕迄今已銷售票數達4萬多張，預約90天內票數5萬多張，截至8月2日統計，銷售總票數達9萬7267張！

(中時 )