花壇奉天宮上午借用溪州國小禮堂場地，發放物資給北斗鎮、溪州鄉的85個弱勢家庭。（廟方提供／謝瓊雲彰化傳真）

花壇奉天宮今年首度借用溪州國小禮堂進行物資發放，校長鄭麗雅感謝各界愛心幫助在地弱勢加護學童。（廟方提供／謝瓊雲彰化傳真）

花壇奉天宮今年首度至溪州國小進行物資發放，前立委鄭汝芬(右)到場關心。（廟方提供／謝瓊雲彰化傳真）

花壇奉天宮今年首度至溪州國小進行物資發放，埤頭鄉五綸紡織董事長吳世澤（右）身兼左護法，也邀請許多善心企業、店家一起加入行善行列。（廟方提供／謝瓊雲彰化傳真）

溪州鄉長江淑芬到場代表鄉內弱勢家庭感謝宮廟相助。（廟方提供／謝瓊雲彰化傳真）

花壇奉天宮每年定期至各地幫助弱勢家戶，默默行善，近年足跡遍及彰化縣內許多鄉鎮，今年首度至溪州鄉，並借用溪州國小禮堂進行物資發放，活動分工細膩、流程井然有序。（廟方提供／謝瓊雲彰化傳真）

花壇奉天宮默默行善、濟弱扶貧，2日上午結合許多善心企業、店家，在溪州國小禮堂發放物資給北斗鎮和溪州鄉85戶弱勢家庭。管委會主委顏賢鍚表示，18年來一步一腳印、在各界護持下，已有彰化縣內19鄉鎮、1365戶家庭長期受惠。

發放物資活動共有120多名工作人員，為到場家戶奉茶迎接、核對資料無誤後再引導領取物資，還有打包組人員協助包裝、固定於機車上，流程細膩、井然有序，12項物資內含洗衣粉、醬油膏、衛生紙與泡麵等食材用品，部分發予現金。

花壇奉天宮成立於2003年，供奉主神為自中寮法華寺分靈的觀音菩薩，宮主鄭秀美服事於濟公三菩薩，並成立管委會默默行善，每月將匯集自各界的善心捐款投入公益，定期至縣內鄉鎮租借國小禮堂發放物資，去年端午還製作1.2萬顆素粽捐給育幼院等機構。

顏賢鍚表示，透過鄉鎮公所協助提供中低收入戶名冊後，實地家訪、一一過濾審核，從中發現有人家中屋頂漏水、沒水沒電等，就立刻派員協助改善，也曾捐棺、幫助處理身後喪葬事宜。日前溪州鄉資源回收婦人命案，身中多刀，也由管委會協助修復遺體的費用。

埤頭鄉五綸紡織董事長吳世澤，6年前因緣際會加入行善行列，因為認同管委會將善款全數投入幫助弱勢的理念，成為宮廟「左護法」，陸續邀請彰化、中部善心人士加入，逐步擴大行善腳步。

吳世澤說，奉天宮過去18年來默默在各鄉鎮角落幫助弱勢，是定期規畫、審慎評估後進行，幫助到真正需要幫助的邊緣戶；6年前加入後，捐助範圍先擴大到埤頭，北斗鎮3年前也加入，今年首度到溪州鄉，盼慢慢擴及全縣，每2至3個鄉鎮合併辦理。

(中時 )