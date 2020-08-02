7月28日，台股又創下歷史高點13031點，在台積電創歷史高點466.5元帶領下，台股又寫下一新頁，也突破過民國79年12682的高點。但30年過去了，這次台股再創歷史高點，本質上與過去有很大的差別，從以下三個角度來剖析。

首先，過去台灣因為外匯管制解除後，開始走向資產膨脹之路，台幣兌美元從1985年的40元附近一路升值，到1992年的24.52元才告一段落，導致熱錢源源湧入台灣，加上1988年，台灣開放證券經紀商執照申請，總數從1986年的28家迅速增加至1990年底的373家，更成為台股飆漲的推手。1985年，上市公司127家，證券戶僅40萬人；到了1990年，上市公司增為199家，開戶投資人卻高達503萬戶，占台灣15歲以上人口的1/3，炒股成為全民運動，造成前所未有的泡沫式瘋漲。

其次，過往台股以散戶為主，但現階段法人比重越來越高，1990年時散戶的交易比重為96.7%，法人僅佔3.3%，時至今日，法人交易佔比已超過40%，法人的觀點大大的影響台股的本質。

最後從產業來看，1980年代，金融業與資產股是台股領頭羊，國泰人壽創下天價1975元，資產股也大漲，有土斯有財的資產股成為熱炒焦點，最具代表性的是在高雄的華園飯店，股價曾經來到1075元，也因為台幣升值下，台股瘋狂飆漲的代表之一。

然而台灣在經過30年的淬鍊之後，這一波台股又創新高的產業大大不同，最主要圍繞在以半導體高階製程的台積電大聯盟，從上游IC設計到台積電設備相關類股全面起飛，其中千元股價除了大立光外，矽力、祥碩、信驊、譜瑞也都受惠於高階IC設計的本益比，帶動台股難得一見的盛況。

此外，台灣受惠於美中貿易戰產業去美化、去中化，推升聯發科又創高點763元，世芯也在一年半飆漲九倍，創歷史高點599元，產業從大陸持續回流，推升台幣、資產價格持續往上爬升。

台灣股市經過30年磨練，許多公司將獲利成果與股東分享，造就台股的高殖利率，在現今全球央行紛紛撒錢救市下，台股的高殖利率成為強大的吸金市場

儘管7月28日台積電爆出16.5萬張的大量，台股也創歷史天量3439億元，短線高點已然浮現，要再過高難度非常大，但台股從產業、結構性質已然有很大的不同，萬一關卡也形成相當強大的支撐，只要在台灣的邊境疫情管控持續控管好，台股在台商持續回流，產業扎根台灣下，底部只會越墊越扎實。

(本文作者為顧德投顧分析師曾英杰)

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(中時新聞網)