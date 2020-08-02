今年前七個月馬上就快過去，中國大陸從美國進口農產品的速度仍然落後於兩國貿易協定的目標。分析人士認為，中國大陸經濟放緩太多，需求大降，再加上美中緊張關係不斷升級，美中貿易協議的採購承諾恐無法兌現。

據《美國之音》指出，根據美國和大陸今年1月簽署的第一階段貿易協定，大陸今年需要從美國進口365億美元的農產品。然而，截至5月末的進口量仍落後於2017年同期水準。美國和中國的關係正在不斷惡化，華盛頓在新冠疫情、香港國安法、涉疆涉藏等問題對北京表示不滿。專家認為，大陸幾乎不可能兌現其採購承諾。

美國戰略與國際研究中心高級顧問甘迺迪（Scott Kennedy）表示，大陸經濟放緩太多，扼殺了國內和國際需求。最重要的是，隨著美中關係惡化，中國甚至可能決定不執行協定的其他部分。

報導說，雖然整體採購上落後於目標，但大陸買家近期仍然在大豆和玉米的採購上表現亮眼，引發一些樂觀情緒。但大陸的需求還取決於其經濟從新冠疫情和非洲豬瘟疫情中的復蘇程度。儘管中國的進口意願取決於實際需求，但目前更大的不確定性來自政治對經濟的影響，即美中雙邊關係陷入動盪。

自第一階段貿易協定簽訂以來，美中關係已在急劇下降。報導指出，上周美國官員下令關閉大陸駐休斯頓使領館，稱領館協助經濟間諜活動，這一舉動促使大陸下令關閉美國駐成都領事館。

本月早些時候，川普指出中國的玉米採購創造了新的記錄。但他接著表示：「相比制定的時候，這份貿易協定現在對我來說已經不那麼重要了。」美國國務卿蓬佩奧在上周的演講中表示，除了大陸採取不公平的貿易行為剝削美國經濟外，更重要的是美中兩國意識形態不同，他呼籲志同道合的國家聯合對抗北京的霸權和威脅。

報導表示，大陸試圖將貿易問題與雙邊關係中的其他摩擦分離出來，儘管這項貿易協定可能成為不斷惡化的雙邊關係的受害者，但仍持續增加對美採購。

貿易專家稱，中國政府試圖對雙邊關係中的不同問題不同對待，並希望貿易能夠幫助化解雙方的其他分歧，或至少減輕在全面對抗中的經濟方面的壓力。夏威夷東西中心資深研究員饒義（Denny Roy）表示，北京願意做出有限的讓步，借此平息美國的憤怒，並阻止其他國家加入對抗大陸的行列。

(中時新聞網)