桃園蓮花季開跑1個月已吸引超過75萬人次賞花、旅遊，2日在趁周末假期邀請8組優秀的街頭藝人、以及紙風車劇團演出《巫頂環遊世界》，吸引親子同樂。（蔡依珍攝）

桃園蓮花季開跑1個月已吸引超過75萬人次賞花、旅遊，2日在趁周末假期邀請8組優秀的街頭藝人、以及紙風車劇團演出《巫頂環遊世界》，吸引親子同樂。（蔡依珍攝）

桃園蓮花季開跑1個月已吸引超過75萬人次賞花、旅遊，2日在趁周末假期邀請8組優秀的街頭藝人、以及紙風車劇團演出《巫頂環遊世界》，吸引親子同樂。（蔡依珍攝）

觀音蓮花季開跑1個月來受惠報復性出遊和艷陽高照，吸引逾75萬人次到訪，較去年同期增加近3成，觀音蓮園業者更包辦全市休閒農業區中最多的農遊券，2日再邀請甫遭惡火吞噬廠房的紙風車劇團演出，吸引數百名親子同歡，桃園市長鄭文燦力挺紙風車「浴火重生」，也歡迎大家把握最後一個月來賞花。

桃園蓮花季7月5日起跑，農業局巧心結合周邊農場，打造6種不同風格的「國際蓮花園」，讓遊客一解無法出國之愁，至今已吸引超過75萬2325人次造訪，相較去年同期59萬人次，成長27％，光8月1、2日就湧入逾10萬人次來賞蓮，其中大王蓮最吸客，不論親子或情侶都來體驗坐上蓮花的感覺。

激增的人潮也帶動當地觀光消費，蓮花園休閒農業區業者，在農遊券加持助陣下，至今兌換金額已超過百萬，光是截至7月底就收到近4000張農遊券、入帳98萬3750元。

農業局也規畫在暑假每個周末都祭出主題表演吸客，2日邀請紙風車演出《巫頂環遊世界》，鄭文燦說，紙風車劇團與桃園有深厚的友誼，市府每年都會邀請紙風車到桃園各地演出，雖然劇團遭逢祝融之災，卻未取消與桃園孩子們的約定，反而將壓箱道具傾囊而出，透過戲劇為孩子帶來更多夢想和歡樂，感謝紙風車為親子帶來難忘的表演。

(中時 )