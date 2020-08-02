前總統李登輝辭世，外交部表示，截至今天下午為止，共計有60個國家及國際組織、458名政府首長、國會議員等友人以各種不同方式公開表達哀悼，外交部由衷感謝。

外交部副發言人崔靜麟指出，今天已陸續接獲59個國家322名政要、機構及友人向我國表達誠摯悼念，並持續接到來自我友邦與理念相近國家的元首、政要及各界人士的慰唁。

他說，迄至今天下午為止，共計有60個國家及國際組織、458名政府首長、國會議員、學者專家、各界友人以節略、唁函、致電或在社群媒體、臉書、推特發文等不同方式對李前總統的辭世公開表達哀悼。

新增友邦領袖與政要致哀者有：瓜地馬拉總統賈麥岱及巴拉圭總統阿布鐸，分別以臉書、推特發文與致函方式公開表達哀悼；史瓦帝尼王國外交部也以節略，轉致總理戴安伯代表史王恩史瓦帝三世及王母恩彤碧的悼唁詞。

至於友好國家及國際友人方面，英國首相對臺貿易特使Lord Faulkner、斯洛伐克國會友臺小組主席Peter Osusky、加拿大安大略省省長Doug Ford等分別以致函或在臉書、推特上推崇李前總統。

崔靜麟表示，外交部對於各國元首、閣員、國會議員、政要、國際組織及友人的慰問表示由衷感謝。

外交部強調，李前總統畢生致力推動民主改革，使臺灣成為華人社會唯一的民主國家及亞洲民主典範，他堅信民主自由的理念與貢獻也成為臺灣最珍貴的資產。我國政府將持續發揚李前總統的理念，持續與理念相近國家深化合作，協助維護既有國際自由秩序及民主價值。

(中時 )