1名辣媽在爆怨公社無奈表示，今天在房內突然聞到一股咖哩味，辣媽以為自己寶貝發屁，但辣媽仍感覺不對勁，立即抱起寶貝，並低頭下去聞寶貝的屁股，辣媽的臉與鼻子瞬間被寶貝炸臉，而一旁的最佳男室友竟然是先急拍照，而不是趕緊協助辣媽，令她相當的傻眼無語。

此名辣媽在爆怨公社無奈表示，自己在房內忽然聞1股咖哩味，辣媽驚覺趕緊抱起寶貝，並把頭探向寶貝的屁股，結果悲劇發生了！辣媽馬上被寶貝噴的滿臉大便，令她相當無言的是，一旁的最佳男室友不但沒幫助她，還趕緊搶先替辣媽拍照打卡留念。

網友紛紛表示，「人生第一次臉沾大便解鎖」、「大家的目光都在你兒子的手手」、「寶寶的手，放的地方很特別XD,這算小炸屎！」。也有網友認為，「兒子的鹹豬手」、「我覺得很幸福耶，所以妳才會開心，但兒子你的手放哪啊？像極了你爸！」、「這個手是傳承爸爸的嗎？還是，懷孕期間看了加藤鷹的愛情動作片，不過臉上的大便，真的是悲劇」。網友也認為若是自己被炸臉，應該真的徹底崩潰「炸屎欸，還好我還沒被這麼對待過，不然我應該會崩潰吧！」。

(中時新聞網)