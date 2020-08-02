廖男的一包粉狀物含有「氯氰酸鈉」，將依毒品罪偵辦。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

40歲廖男2日上午9時乘坐潘女所駕駛轎車，行經新北市新莊台1線高架道路時，轎車爆胎自撞護欄，頭部瘀青的廖男下車到路邊休息，民眾上前關心時，廖男卻從高架跳下至桃捷副都心捷運站頂棚，導致雙腿骨折；警方表示，廖男的一包粉狀物含有「氯氰酸鈉」，將依毒品罪偵辦。

據了解，38歲潘女為鐵板燒師傅，廖男是裁縫師，潘女2日上午載著廖男從中和返回桃園迴龍住處，途中行經新北市新莊台1線高架道路（機捷副都心捷運站前），車輪突然爆胎失控向右撞上高架道路護欄，副駕駛座的廖男頭部瘀青暈眩，下車於路邊休息。

後方熱心民眾下車前往關心，廖男神色慌張大喊「上帝召喚我」並將一包白色粉末、連同針頭、吸食器往高架下方丟去，隨即跨越護欄朝平面道路跳下，掉落在約5公尺高的副都心捷運站人行陸橋上方頂棚，民眾、潘女見狀嚇得驚聲尖叫。

警消表示，獲報趕抵現場經檢視發現廖男雙腿骨折，出動吊臂將人拉吊至高架道路上後緊急送醫，救治後人無沒有生命危險；警方表示，潘女、廖男皆有毒品前科，不排除是買毒遭騙，循線找到男子丟棄的白色粉末，經檢驗為「氯氰酸鈉」，全案朝毒品罪偵辦。

(中時 )