南投縣謝姓男子，在埔里鎮能高瀑布下方親水區戲水後，竟然跳入瀑布下方沉砂池，隨即被洪流捲入，載浮載沉，消防人員獲報趕到現場，穿上救生衣綁繩索確保後，將謝姓男子撈起急救，但已無生命跡象。

能高大圳產生的能高瀑布，下方是沉砂池，因為水流強勁還形成激流漩渦，被捲入就難脫身，因此，南投縣消防局早就將該地列為險水域，禁止民眾戲水。

謝姓男子與友人在能高瀑布下方，比較安全的親水區同樂後，竟趁著酒意，獨自攀爬瀑布旁的欄杆，躍入水中，隨即被洪流捲入，情況危急！

埔里中心碑消防分隊人員獲報趕到現場，不敢大意，穿著救生衣綁上繩索確保安全後，下水救人，將謝姓男子救起時，已經失去生命跡象，消防人員持續進行CPR搶救，仍然回天乏術。

日前，草屯鎮馬鄰坑溪也發生溺水死亡案件，罹難者也是喝酒之後落水，值得民眾注意。

南投縣消防局指出，夏日炎炎，許多民眾會到溪流戲水消暑，但有些水域非常危險，縣府已公告131處危險水域，擅自進入進行水上活動是違法行為，依法可開單告發處罰；有關縣內危險水域，可上南投縣消防局網站查詢。

(中時 )