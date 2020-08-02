娛樂8點半》12年前轟動一時的陳冠希豔照門事件，影響不少女星的演藝事業，甚至張柏芝、阿嬌離婚，不少人也聯想離婚原因和豔照門有關，而其實不只她們，當年另一位女星陳文媛，原本已退出娛樂圈準備嫁給富男友，卻因爲此風波害她豪門夢碎。

陳文媛最一開始是模特兒，2001年以歌手身分出道，後來更是影視歌三方面發展，陽光可愛形象受到不少人喜愛，並演過不少TVB港劇，曾獲得最受歡迎女新人獎。

陳文媛當年陽光可愛的形象，受到許多粉絲喜愛。（圖／翻攝自東網）

陳文媛出道以來一直與陳冠希傳緋聞，兩人曾被拍到一起出國，女方還被直擊到男方住處過夜，但他們始終堅稱是好友，當時陳冠希十分火紅，男方公司就認為女方只是蹭他的知名度想紅，但仍擋不住陳冠希的愛火，兩人秘密戀情維持3年，直到2004年分手。

陳文媛和陳冠希分手後，2005年與富商金紫耀交往，為了對方在準備退出娛樂圈嫁入豪門；未料2008年卻爆出豔照門，一開始網上先流出的就是陳冠希與陳文媛的性愛照，當時陳冠希還透過律師向媒體發表聲明，稱發布裸照是別人的惡作劇，沒想到後來一連串男方與其他女星的床照陸續流出，才證實是陳冠希的照片被非法盜取並散佈。

陳文媛(左)2018在書展被好友何韻詩(右)偶遇，退出娛樂圈後久違露面。（圖／翻攝自IG）

爆發豔照門事件後，陳文媛一度避走美國，對此從未回應，當時媒體報導陳文媛和金紫耀那年8月原本已經要結婚，卻因此導致婚期遙遙無望，可是男方那段時間仍對陳文媛不離不棄，還出資讓她開美甲店，不過，金紫耀家人難以接受陳文媛的過去，這段10年情最終於2015年分手收場。

陳文媛情斷金紫耀後，情緒低落的她參加教會抒發心情，因此結識了一個小3歲男教友，對方是平凡上班族，雖然身家不如金紫耀，但十分呵護陳文媛，且不在意那段過去，兩人相戀一年就閃電結婚，2016年11月在國外低調舉辦婚禮，後來又回港補辦喜酒，但她相當低調，多次強調自己已不是娛樂圈的人，不希望生活被打擾，而她現在金融業工作，今年3月還和丈夫被拍到抱著1歲多孩子在公園玩耍，外界才知原來她已升格當媽，一家三口相當溫馨，看得出陳文媛已一掃當時艷照風波陰霾，回歸平靜普通的生活。

(中時新聞網)