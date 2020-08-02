被封同志天菜的肌肉男星戴祖雄，日前在臉書po出與演出《彼岸之嫁》聲名大噪的田士廣合照，除了曝光兩人原來是相識19年的初中同班同學，祖雄也幽默自曝「不是哥吹，顏值這件事，哥以前在學校從來沒有服過誰，直到初中三跟這位同學同班，我記得當年班草跟校草的候選人大概就是我們」。被問當年是否真的帥贏祖雄？田士廣謙虛笑說：「我們走不同路線，他是陽光型男，我是暗黑路線！」

祖雄幽默自曝，有一天田士廣抱著一把吉他來學校，女生都圍過去，下課後，他便默默走到對方身邊說「給我你吉他老師的電話」，兩人就這樣變成朋友。多年後，兩人都以台北為家，都在當演員，「分享起這些年的事情感覺也滿奇妙的。可以無話不談的朋友真的不用很多，但有遇到就會很開心。我想人生追求的除了功名利祿之外，最重要就是這樣共同成長的朋友了」。

田士廣害羞笑說，當年兩人在學校確實算是風雲人物，「我是籃球隊，祖雄是足球隊，兩個都是校隊」。在那個剛開始有網路校園論壇的年代，經常會有誰是班草、校草的討論，兩人確實都是最常被提出的。原本他們雖同班一年但並不熟，後來是祖雄問了他的吉他老師電話後也跑去學，「我高一開始在民歌餐廳唱歌，他後來也去民歌餐廳表演，雖然交集不多，但工作上會互相幫忙，有時太忙還會互代班」。後來很長一段時間沒有聯絡，「結果有次我在他家附近車子拋錨，他還幫我換輪胎」，多年後還曾在桃園機場巧遇。

田士廣說，認識近20年的兩人說起來算有緣分，雖然後來各忙各的很少聯絡，但彼此都知道對方在做什麼，「前陣子祖雄因為疫情留在台灣，所以約我吃飯，我們重新聊了一下這段期間彼此經歷了什麼」。

(中時 )