統一獅陳傑憲在下半季前累積496安，眼看就快達成500安里程碑，卻突然陷入小低潮，下半季後第5場才補足安打數，有趣的是，在達成前一天陳傑憲「剪髮改運」，果然隔天就達成，不過陳傑憲也說，他的目標放在千安，現在僅達成一半。

回顧下半季剛開始的不順，陳傑憲透露當時很自責，「下半季前知道快達成，但一開始對兄弟3連戰打不好，我記得14支1吧，連1次保送都沒有，也沒有心思想500安，後來對上富邦心態有調整，那天敲出安打才比較放心。」

陳傑憲在低潮時也試過「拐氣」，不僅剪了頭髮，還剪指甲、換襪子，果然隔天對上樂天桃猿敲出雙安，500安順利達成，昨日更是單場敲出4安，宣告走出小低潮，「其實本來就想換了啦，但也算給自己安慰，東西都換了可能會改運。」

陳傑憲7月31日達成個人生涯500安，僅花345場、1558打席、1358打數都是中職史上第3快，前2名分別是王柏融、胡金龍，不過他表示速度並不是重點，只希望順順打，目標放在千安，「我打職棒目標就是千安，但現在只有一半，打越久各隊研究越多，往後對決投手只會更難，但這樣才會進步、成長，累積經驗後順順打，千安順其自然。」

(中時 )