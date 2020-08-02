《綺譚花物語》於台北國際ACG博覽會舉辦簽名會，一名粉絲特地Cosplay故事中的女學生角色，與作者們相見歡。(台灣東販提供)

愛無分性別與形式，在現代高喊平權以前，看似封閉的過往其實也埋藏了「女女情」的萌芽空間。小說家楊双子與漫畫家星期一回收日，同為「百合」愛好者，善用細膩筆觸各自以文字、畫筆，描繪女性間若有似無的親暱情感，在聯手漫畫集《綺譚花物語》中，她們來去古今，敘說埋藏在歷史洪流下的小情小愛。

楊双子表示，不少人以為「百合」單純指「女女戀」，但百合情其實更廣義，女性間的親情、友情都能涵蓋其中。相較描述「男男戀」的BL多是異性戀女性為讀者，會閱讀百合作品的讀者雖同樣多為女性，但類型又更廣泛。從同人市場觀察，能發現以百合情為主題的作品有蓬勃發展的趨勢，但商業作品仍可說是少數。

楊双子近年就陸續將台灣歷史結合百合情節，推出《花開時節》、《花開少女美麗島》等小說，常見她於日治時期的校園為場景，敘述女孩間甜蜜酸楚交織的複雜情感。此回《綺譚花物語》中的4則短篇漫畫，也有3篇是以日治時期為背景，描繪人鬼戀、校園手帕交的愛及甘願為愛人而死的小妾情。

本身為大眾文學與次文化研究者的楊双子表示，在做歷史文獻調查時，她發現校園完全能滿足百合情誼生長的條件，學生正值青春迷惘時期，非常需要同伴的支持，容易產生更為親暱的感情。

楊双子表示，若是以當代為背景敘說故事，大眾容易將百合情聯想到女同性戀，因此才時常將故事背景移到難以發展同性戀的日治時期，放大百合情發展空間。兒時擁有漫畫家夢想的她，非常高興能與星期一回收日合作，看見她的故事成為漫畫。

《綺譚花物語》源自日本少女小說《花物語》及佐藤春夫《女誡扇綺譚》的書名結合，在星期一回收日筆下，女孩在盛開花朵上或坐或臥，營造出豔麗氛圍。星期一回收日認為，故事中的女孩，每一位都像是朵花，在不同時代下綻放。

星期一回收日曾以百合漫畫《粉紅緞帶》獲得金漫獎雙料大獎，她表示，比起男性，女性豐富的情感更有多處可著墨。此回因楊双子的故事本身畫面感十足，轉化為圖像並不困難，需特別注意的就是歷史考究中的細節。

(中時 )