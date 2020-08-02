水餃、熱炒、胡椒餅等台灣人常見的小吃，在觀光客眼中，卻是一次次新奇體驗。曾獲金漫獎、日本國際漫畫大賞的漫畫家 AKRU ，一改過往如《北城百畫帖》中的華麗畫風，在新作《呷飽未？阿米與美菜樂食記》中，以逗趣筆觸介紹台灣在地美食，在外界擔憂爆發第二波疫情之際，以最安全的方式讓人來場紙上之旅。

《呷飽未？阿米與美菜樂食記》由AKRU與日本編輯竹中式子創作，兩人因語言交換而認識，且都熱衷於「吃」。竹中式子表示，近年日本吹起台灣旅遊風，推薦店家、玩法百百種，但書籍幾乎都是日本人撰寫，市面上無法看見由台灣人推薦的觀光書，因此發想出這本作品，預計將在11月於日本出版發行，由台灣人推薦日本人最道地的台灣美食。

漫畫中，由一位戴著眼鏡、性格平淡的台北SOHO族阿米，帶領個性活潑的日本編輯美菜展開台北美食之旅。AKRU表示，前期為蒐羅台灣美食，特地在網路開放問卷調查，請大家提供店家，未料談到美食，竟聚集有800多位網友熱情回饋，讓她也深受熱力感染，與竹中式子開始一間間美食探訪之旅。

即使是介紹台灣美食，AKRU卻也在其中學習到台灣人習以為常背後所隱含的細節，如美食由來，都需再經考察與研究。蓋亞文化漫畫部總編李亞倫舉例，像是漫畫中談到玉米軟硬度與顏色有關係、烤玉米是用什麼樣的玉米等，都是過往在品嘗時不會注意的冷知識，雖最初是為日本讀者而企劃，但台灣人也能在其中得到新知。

竹中式子笑說，探索美食期間也能發現台日文化差異，在她眼中，臭豆腐與納豆都屬發酵類製品，不少台灣人能吃臭豆腐，卻無法接受納豆，愛吃納豆的日本人，也有不少無法接受臭豆腐，讓她感到非常有趣。

竹中式子表示，若日本人看了《呷飽未？阿米與美菜樂食記》，應會對台灣年輕人不吃鹹豆漿這點感到訝異，豆腐是日本人喜愛的食材，但台灣道地的鹹豆漿卻似乎只有高年齡族群在吃。

竹中式子表示，能知道台灣人心中的美食清單讓她相當感興趣，以漫畫形式更能推廣到各族群，希望讓日本人來台灣時，不只會吃小籠包、喝珍奶，而是能走進當地，吃到在地人力薦的美食。

(中時 )