近期開幕的「COZZI Blu和逸飯店桃園館」為全台首間以海洋作為主題設計的星級飯店。（COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）

於「COZZI Blu和逸飯店桃園館」客房電視可收看 X Park水族館魚兒悠游的直播畫面。（黃采薇攝）

「逸薈軒」主打川揚料理，其挑高天花板設置一扇旋轉蝴蝶屏風。（黃采薇攝）

逸薈軒主廚推薦「川椒稻香牛肋排」與「金湯龍蝦海鮮響米」。（黃采薇攝、COZZI Blu和逸飯店桃園館提供）

潛水艇座艙造型的「Blu bar」。（黃采薇攝）

佔地百坪空間的「Cabin zone」擁有遊樂設施，圖為電競賽車實境遊戲。（黃采薇攝）

近期開幕的「COZZI Blu和逸飯店桃園館」話題十足，為全台首間以海洋作為主題設計的星級飯店，飯店設有通道直通X Park，其設計取材自法國科幻小說《海底兩萬里》，一進大廳全館以藍、灰、黑為基礎色調，四周有貝殼燈、水母、魚群作為裝飾，海洋風客房其牆壁飾有鯨鯊、藍鯨的掛畫，企鵝機器人COZZI醬提供送物、引領等客房服務，猶如身處海洋世界，業者透露，飯店將規畫與X Park合作「夜宿體驗」，預計明年開放，敬請民眾期待。

用餐房面，位於2樓的「逸．市集」提供創Buffet吃到飽，提供11大餐點區享用世界美食，內含250個座位，其中最大亮點為隱藏版的座位區，業者攜手日本露營品牌Snow Peak打造室內露營區，座位僅80個，未來規畫採訂位制，頗適合團體、親子家族體驗。另一主打川揚料理的「逸薈軒」，濃烈中國風裝潢，從挑高天花板設置的旋轉蝴蝶屏風，到雅緻大器的桌椅擺設，適合網美拍照打卡，並結合桃園在地食材，與永安漁港合作海鮮直送，其主廚推薦饕客必點「川椒稻香牛肋排」與「金湯龍蝦海鮮響米」。

規畫飯店「一站式」住宿體驗，業者將佔地百坪空間的「Cabin zone」，設定海洋、冒險主題的娛樂設施，包含潛水艇座艙造型的「Blu bar」、Lounge、電競實境遊戲、電子飛鏢機等，於酒吧消費的遊客，可於其中玩樂休憩；而另一側「Oh! Night Lounge」則延續船艙設計，包括專屬入宿櫃檯、休憩區、點心專享區、專屬淋浴區及備有兒童洗手檯，業者表示，將規畫與X Park合作「夜宿體驗」，為夜宿水族館的遊客提供全方位服務。

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(中時 )