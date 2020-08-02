港口！豪華郵輪！3X3！FOOTER基隆3X3一般男子組賽事2日於基隆海洋廣場熱鬧開打，人氣網紅硬漢兄弟不畏烈日也報隊參賽，炒熱現場氣氛。基隆市長林右昌與副議長林沛祥雙雙前來觀賽，也下場體驗FIBA3X3認證球場。另外，FOOTER在現場發送許多襪子作為紀念品，與基隆熱愛籃球的市民朋友，一同享受FIBA3X3的熱血。

不僅硬漢兄弟到場參賽，硬漢妹妹也一起共襄盛舉。硬漢妹妹賽前特別與3X3.EXE聯盟賽執行長吳岱豪討教3X3的戰術觀念，並和現場球迷挑一場表演賽，展現極佳的親和力。

為展現基隆市的年輕氣息，由基隆市議會副議長林沛祥為首、市議員張顥瀚、市議員莊敬聖及市議員林旻勳組成一隊，挑戰歐印活動整合行銷副總經理吳岱豪的隊伍，並成功奪下勝利。而硬漢兄弟則是和基隆市長林右昌所帶領的銘傳國中進行對決，將賽事推氣氛推到最高潮。藉由市長及議會的身體力行，推廣FIBA3X3籃球樂趣。

(中時 )