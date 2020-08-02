近日國內疫情又再度擴大！8月才剛開始，昨（1）日又新增7例新冠肺炎病例，其中６起境外移入，另一名則為比利時籍感染源待釐清。今（2日）再新增一例菲律賓移入個案。前任副總統陳建仁也表示，面對秋冬來臨恐再爆第二波疫情，「家戶需備足3個月口罩量」。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，保證民眾年底前都買得到口罩。

陳建仁近日出席「新冠病毒政策對應研討會」時被問到國內是否爆發第二波疫情時，他表示，國際上第一波疫情實際上還沒結束，國內一定會有第二波疫情，未來台灣會面臨的數個挑戰，包括民眾帶抗體率偏低、台灣移工佔比不小、疫苗尚未上市以及秋冬時疫情恐和流感一起併發。對家戶實施「備妥3個月口罩」措施表示認同。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，目前「口罩實名制」政策到今年12月底前都將持續執行，「保證民眾到年底前都拿得到需要的口罩」。莊人祥指出，實名制政策每日徵用800萬片口罩，而廠商一天可產約2000萬片口罩，民眾也可在過自由市場，透過商店、超商、網購等方式採購口罩。

對於近日台灣再度出現感染源不明新冠肺炎確診，指揮官陳時中認為，民眾防疫新生活運動的遵從度恐不到3成，面對疫情升溫，社區風險恐無法因應，不排除未來對補習班、電影院、電梯、K書中心、KTV等場所，將再度強制民眾配戴口罩。詳細規劃還在討論中。

(中時新聞網)