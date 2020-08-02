效力日職羅德隊的台灣投手陳冠宇今日在對上樂天金鷲的比賽中，於落後情況登板，雖然後援1局失1分，不過下半局隊友大反攻，單局攻下3分逆轉，最後羅德以7比6拿下勝利，陳冠宇也奪下本季首勝。

樂天金鷲此戰靠著洋炮羅梅洛(Stefen Romero)的雙響炮，前7局以5比4領先羅德，陳冠宇於8局上半登板中繼，偏高直球被小深田大翔敲出安打上壘，並靠盜壘站上二壘得點圈，接著被鈴木大地敲出安打失1分，隨後回穩，連抓2個出局數退場，總計此戰丟1局被敲2支安打、失1分，用19球。

幸運的是8局下半羅德隊吹起反攻號角，面對樂天投手酒居知史，洋砲馬丁(Leonys Martin)敲出陽春炮追回1分，隨後井上晴哉敲安上壘，接著連2棒獲得保送，滿壘情況下樂天換投，由台將宋家豪上場救火，不過他被角中勝也補上安打將分數追平，藤岡裕大以高飛犧牲打攻下羅德第7分，將戰局逆轉。

宋家豪此戰滿壘時登板，可惜沒有止住羅德攻勢，投0.2局被敲1支安打、有1次三振，失分都算在前一名投手酒居知史身上，酒居僅投0.1局就被敲2安(含1轟)、2保送、失3分，承擔敗投；陳冠宇在隊友支援下拿下本季首勝。

(中時 )