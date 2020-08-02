德國著名武器製造商萊茵金屬公司（Rheinmetall），發布了新型130公釐滑膛砲的測試影片，萊茵金屬表示，面對更複雜的防護系統，和不斷增加的威脅，未來戰車會需要130公釐的主砲，才能有更強大的殺傷力。

防衛世界(Defense World)報導，影片中的示範戰車，看起來像是英國陸軍的挑戰車2型延壽改進版(Challenger 2LEP)。這並不奇怪，因為德國與英國有合作，萊茵金屬英國分公司在2019年，與英國BAE系統陸地公司( Systems Land)，已經組建一家合資企業，萊茵金屬佔55％股份，BAE佔45％股份，主要業務之一就是挑戰者2型LEP戰車的研發。

Rheinmetall – MBT 130 mm Gun

當前的北約主力戰車，是以120公釐戰車砲為主，所以這一次，可以說是西方主力戰車重大的進步，為下一代主力戰車，提供超前的殺傷力。

影片中的一條介紹說：「萊茵金屬公司的130公釐主砲，體現了在威脅不斷增加的當下，提升更致命的武器。」

新型大砲重達3噸（不包括安裝組件），砲長度為6.63公尺，萊茵金屬公司還開發了相應的的彈藥。由於砲彈更大，也就必須使用自動裝填機，砲塔也必須改的更大。影片顯示，130公釐大砲，能夠有效超過數層裝甲板。雖然砲很重，但是新的平衝系統，仍表明新砲在機動環境下仍然穩定。

萊茵金屬的130公釐戰車，是在2015年啟動開發，在2016年的歐陸防衛展(2016 Eurosatory)，展示了130公釐的 L51主砲，以及130公釐翼穩定脫殼穿甲彈（APFSDS），它應該由新型鎢合金製成，並有半可燃彈殼，以及新型推進劑。

(中時新聞網)