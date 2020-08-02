印度「死亡醫師」夏瑪（Devendra Kumar Sharma）從1994年開始參與非法器官移植，且專門鎖定卡車或計程車司機犯案，不僅殘忍地將他們開膛破肚，取走腎臟後還將死者丟進河裡餵鱷魚，10年間有上百人受害。在牢裡蹲了16年後，夏瑪因表現良好假釋出獄，但他惡行重大，近日再遭判無期徒刑，必須再次入監。

根據《新印度時報》（Navbharat Times）報導，夏瑪自1994年到2004年間，進行了至少125例非法器官移植手術，遭逮後被關押了16年，今年因在獄中表現良好獲得假釋。當地檢警近日查出，夏瑪除了涉及器官移植，還涉嫌數十件綁架、謀殺案，且他專門鎖定司機犯案，估計至少有100人遇害。

報導指出，夏瑪和當地幫派掛勾，綁架司機後摘除他們的腎臟，再把屍體丟進河裡餵鱷魚，並將死者的車輛賣出賺錢，犯案地點遍及德里、哈里亞納邦、北方邦；印度警方表示，夏瑪至少和6起謀殺案有關，但他本人也坦承自己其實殺了更多人。當地法院近日開庭審判，認為被告惡性重大，判處無期徒刑。

據了解，62歲的夏瑪獲得印度傳統醫學專業學位後，1984年開始在印度北部的拉賈斯坦邦經營醫院，後因遭詐騙導致身無分文，遂決定從事不法行為，包括出售假汽油罐、非法腎臟移植等。警方表示，夏瑪至少參與125件移植，每次皆能從中獲利6600至9300美元（約新台幣19.6萬至27.4萬元）。

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(中時新聞網)