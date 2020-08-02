台東卑南余念祖冠軍戰雙響炮，獲選大會MVP。（中華棒協提供／廖德修台北傳真）

富邦盃台灣12強少棒大賽今（2）日進行決賽，首度參賽的台東卑南奪下冠軍盃，小將余念祖冠軍戰雙響炮並後援登板，率隊以7比4力克北市東園，拿下MVP並包辦3項個人獎。地主東園則獲亞軍、北市福林季軍。

冠軍戰卑南來勢洶洶，余念祖1局上就轟出陽春炮打出氣勢，接著在林顗勳安打帶動下又追加1分。3局上郝晨安、余念祖安打後，林顗勳又轟3分彈；5局上余念祖再度開轟，進帳2分將比數拉開，奠定勝基。余念祖擔任先發捕手，余子承、顏偉祥輪番登板，最後一局由余念祖後援守住勝利。

卑南教練連智淵賽後表示，「前6棒打擊很好，余念祖最為關鍵，原本有意要讓余子承完投，不過他遇到亂流，所以趕緊換投，最後再讓球速快的余念祖上陣。」

首度參加富邦盃就奪冠，連智淵坦言，「從以前就很想參加富邦盃，很開心拿下冠軍，讓他們少棒階段劃下一個完美的句點，希望他們升國中能好好打球。」

余念祖4強賽再見轟，冠軍戰又雙響炮，抱回最有價值球員、打擊獎及全壘打獎，他說，「滿意這樣的表現，升國中會有信心。」

季軍戰北市福林以11比3擊敗桃園仁善，總教練章子健表示，「少棒最終戰，賽前也請他們格外珍惜這一戰。」

4強賽最後一局遭北市東園逆轉，兩隊賽後仍互相鼓勵，章子健說，「本來就跟東園實力在伯仲之間，選拔賽也會一起比賽，球員之間感情都很好，有很多國中都當同班同學。」

軟式組冠軍戰，北市建安以5比2獲勝，阻斷北市龍山連霸之路。隊長洪榆翔掃兩安打串連攻勢貢獻2打點，凌樂希滿壘登板解危怒吼，幫助球隊守住勝利。他賽後說，「能守1分就守住1分，所以吼出來，平常就會這樣釋放壓力！」

(中時 )