印度在下重手打壓大陸應用程式後，再將目標轉向所有印度高等院校與大陸院校簽署多達54個合作項目，其中包括7個印度高校與大陸合辦的孔子學院與孔子課程。

據《環球網》引述印媒報導，印度教育部的決定是因為有多家安全機構向內閣秘書拉吉夫．高巴(Rajiv Gauba)報告了大陸在印度電信領域和高等教育領域所謂的滲透情況，印度教育部隨即呼籲進行此次審查，並向該國外交部以及大學教育資助委員會發出了相關通知。

《印度斯坦時報》表示，目前尚不清楚印度政府在審查後將做出什麼決定。但印度教育部將追查各大學、學院及機構在和大陸簽署合作協定前，是否獲得過印度人力資源開發部或外交部的同意。

大陸孔子學院官網顯示，印度目前共設立4所孔子學院和3個孔子課程，分別是韋洛爾科技大學孔子學院、孟買大學孔子學院、拉夫裡科技大學漢語教學中心、金德爾全球大學漢語言培訓與研究中心，以及加爾各答中文學校孔子課堂、印度巴拉蒂大學廣播孔子課堂和曼格拉姆大學漢語教學中心。

不僅如此，報導提到，印度教育部還計畫審查印度高等教育機構和大陸高校及機構簽署的54份合作協定內容，其中包括印度理工學院(IITs)、國家理工學院(NITS)等高校與中國頂級高校及機構在文化交流以及語言課程方面的合作協定。根據印度政府檔顯示，54份協定涉及的大陸高校包含清華大學、北京外國語大學、中央財經大學、同濟大學、北京交通大學等數十所。

報導說，去年印度大學教育資助委員會(UGC)曾發佈通知，要求大學在與任何大陸機構合作開設課程之前，必須獲得中央政府的批准。孟買大學則堅持認為，該通知對現有機構「無效」。

針對這一決定，孟買大學孔子學院院長維巴·蘇拉那強調稱，學習中文「極大地開拓了學生們就業前景」。孔子學院成立於8年前，當時大陸提供了大約900萬盧比（約360萬元台幣）的贈款。

印度與大陸發生邊境衝突以來，印度動作頻頻，包括封鎖大陸商品與應用程式，還宣佈不再允許任何陸企或與陸企合資的企業參與道路建設專案。孔子學院被當地政府以國家安全為由審查其運作，在美國與歐洲各國都正在發生。

(中時新聞網)