模擬2020東京奧運對抗賽，游泳出現「一打六」的特殊賽況，去年達到東京奧運參賽A標的混合四式好手王星皓，在200公尺混合四式對抗另兩組各4棒接力的對手，王星皓「以一擋六」，加上稍早也參加了200公尺自由式，休息時間比較短的情況下以2分01秒75屈居第三。

這場200公尺混合四式的比賽方式相當特別，王星皓一個人完成全程賽事，但在他左右兩側水道的對手，一隊是東山高中4人接力各游50公尺，另一隊是2人各游100公尺，賽後王星皓直說：「學弟們太快了！賽前也知道要贏有難度，不過蠻有趣的，假如我先出發5公尺，或許也有得拚。」

如果再來一次這樣的挑戰，王星皓笑說：「是可以再試看看，這種新奇的競賽方式，也只有我爸（教練王耀偉）想得出來了。」

王冠閎努力在模擬奧運對抗賽力保「蝶王」頭銜。（國訓中心提供）

另一位已經也取得東京奧運參賽A標資格的年輕好手王冠閎，在100公尺蝶式以54秒56奪冠，稍早還參加200公尺自由式，以1分50秒15一馬當先，不過兩個項目之間僅休息約15分鐘，賽後喘著氣說：「賽程夠硬！游完200自恢復的不錯，身體還是軟的，可以應付隨後的100蝶，雖然前50公尺跟著對手節奏稍稍落後，但我有不想輸的壓力，努力在最後50公尺加速，真的是用生命保住『蝶王』稱號，也滿意今天200自成績達到奧運B標，明天200公尺蝶式一樣全力以赴。」

(中時 )