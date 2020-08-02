國民黨台北市議員游淑慧今（2）日在網路直播節目《比特王出任務》中揭露，民進黨執政後，外勞增加9萬多人，今年突破70萬人，今年4月民進黨政府悄悄通過一項規定，工程只要超過10億以上，外勞就不受比例限制，未來台灣大小工程都被外勞取代，低薪更無法解決。

游淑慧指出，過去曾經發生外籍生黑工，也就是新南向政策招收技職班，可以來台灣唸書實習，但居然把念書的外籍生變成黑工，後來因為外籍生不堪辛苦，整件事情才爆發出來。

關鍵在於，游淑慧解釋，公司招募外勞有一定比例，本勞有多少人，才可以招募一定比例外勞，但如果實習生，就不受限制。

游淑慧批評，民進黨執政4年後，外勞增加9萬多人，今年突破70萬人，如果外勞人數增加，會造成本勞薪資被壓低上不去。

更嚴重的是，今年4月民進黨悄悄通過一項規定，外界不知道，民間重大工程要超過百億元以上，外勞配額就不受比例限制，此規定從陳水扁時代到現在都沒打破，一直到今年3、4月，成功突破。

當時勞動部為難表示，如果降低門檻，對台灣勞工影響太大。但工商團體一直遊說，再加上有一民進黨立委幫業者講話，所以百億門檻在今年4月直接一口氣降到10億元。

游淑慧痛批，10億的案子太多了，就可以申請專案，未來台灣大小工程都被外勞取代，低薪更無法解決。

(中時新聞網)