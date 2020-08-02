田心蕾提早送爸爸父親節蛋糕。瑞田音樂提供

創作歌手田心蕾畢業於哈佛大學景觀研究所，近期剛推出數位單曲〈自我戀愛〉，她為了感謝父親的栽培，打算在父親節結合所學和父親職業，做出特別的「八爪機械變形蛋糕」，她說：「因為我是學建築的，而父親是個機械工程師，所以，我靈機一動，想用「建築材料v.s.機械架構」的概念，代表我們父女，並結合創意食材，做個最特別的父親節蛋糕，希望可以讓爸爸開心一下！」這個厲害的父親節蛋糕製作超困難，田心蕾共花了24小時不眠不休製作，她今（2日）搶先端出給爸爸驚喜，果然讓爹地非常驚訝，笑著紅了眼眶，他幽默稱許：「我家女兒太厲害了！變形金剛有什麼了不起，我家可是有變形蛋糕呢！」田心蕾看到爸爸買單，也開心不已，笑說：「那我可以放心來滾床單了！」

田心蕾因為罹患自閉症，小學時曾有被霸凌的經驗，父母親為了獨生女的她煞費苦心，當時舉家搬到溫哥華，希望給她更好的教育環境，但家業都在台灣，她的父親因為生意忙碌，必須三天兩頭飛回台北，也經常出國談生意，一結束工作就飛回溫哥華的家陪伴女兒。田心蕾年紀漸長後，越來越能感受父母恩。於是除了平日的陪伴盡孝，在特殊節目到來，她也想用實際行動，給爸爸一個特別的父親節驚喜，於是獨力構思、製作了「八爪機械變形蛋糕」。

(中時 )